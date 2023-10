Un bonus stagionale da 550 euro sarà presto disponibile per oltre 54.000 lavoratori con contratti part-time verticali. Questi contratti a tempo indeterminato prevedono l’attività lavorativa solo in determinati periodi dell’anno. Questo incentivo mira a fornire un sostegno finanziario a coloro i cui impieghi sono legati a stagioni specifiche, come l’estate o l’inverno.

Categorie di Lavoratori Interessati:

Questo bonus sarà destinato a una varietà di lavoratori con contratti part-time verticali. Alcuni esempi includono:

Bagnini: che lavorano durante la stagione estiva nelle spiagge.

Addetti a Parchi Divertimento Acquatici: che operano solo durante la stagione estiva.

Personale delle Mense Scolastiche: che non lavora durante le lunghe vacanze estive.

Dipendenti delle Stazioni Sciistiche: che svolgono il loro lavoro principalmente durante la stagione invernale.

Requisiti per il Bonus:

I lavoratori che desiderano ottenere questo bonus stagionale devono soddisfare alcune condizioni:

La durata complessiva dello stop (ovvero il periodo in cui non lavorano) non deve essere inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane durante l’intero anno.

Durante l’anno, devono avere almeno un mese di lavoro continuativo.

Come Richiedere il Bonus:

Per presentare domanda per il bonus stagionale, i lavoratori devono attendere l’attivazione della piattaforma web da parte dell’INPS. Si prevede che questa opportunità sia disponibile nei prossimi giorni. Va notato che la somma erogata dall’INPS non concorre alla formazione del reddito e quindi non deve essere dichiarata nel modello 730.