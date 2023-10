Una drammatica vicenda di usura e minacce ha portato all’arresto di una donna di 44 anni a Qualiano, nel Napoletano. La vittima, una donna di 44 anni residente a Villaricca, era affetta da ludopatia e, nel corso degli ultimi cinque anni, era caduta in una spirale di debiti e minacce a causa dell’usura praticata dalla sospettata. La storia ha avuto inizio con un prestito iniziale di 500 euro, che includeva interessi del 80%, una percentuale ben al di sopra della norma. Questo primo prestito ha dato il via a una serie di ulteriori prestiti, ciascuno con interessi sproporzionati, che si sono accumulati nel tempo. La vittima si è trovata a dover pagare una rata mensile di 1.700 euro, costringendola a cercare denaro continuamente per coprire il suo crescente debito.

La situazione è diventata così critica che la 44enne ha addirittura esaurito le risorse finanziarie dei suoi genitori nella sua disperata lotta per colmare il debito. La tensione è aumentata ulteriormente quando, in un dato momento, la vittima ha ricevuto solo 1.000 euro invece dei dovuti 1.700 euro. Le minacce ricevute dalla donna sono diventate così gravi che ha deciso di denunciare la situazione alle autorità.

I carabinieri della stazione di Qualiano, sotto la guida del maresciallo Manuel Giusa, hanno agito rapidamente. Hanno segnato le banconote utilizzate nell’ultima transazione e hanno organizzato un incontro tra la vittima e un suo parente per consegnare il denaro. Nonostante l’importo fosse ancora insufficiente a coprire l’ingente debito accumulato, i militari sono intervenuti prontamente e hanno arrestato la 44enne responsabile della situazione.

La donna è ora agli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto da parte delle autorità giudiziarie.