Una tragedia ha scosso la comunità di Castel Volturno, nel Casertano, dove un uomo di 42 anni, Angelo Lanna di Grazzanise, ha perso la vita in un incidente stradale. Il tragico incidente è avvenuto quando la sua automobile si è schiantata contro la rotatoria nel parcheggio della clinica Pineta Grande Hospital. La vittima aveva appena lasciato la struttura sanitaria, dove si era recato per alcuni accertamenti medici. Al momento, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta sulla morte di Angelo Lanna e ha sequestrato la salma per condurre ulteriori indagini. Al momento, nessuna pista è esclusa, compresa la possibilità di un malore improvviso come causa dell’incidente.

Sarà necessario attendere i risultati dell’autopsia per determinare le circostanze esatte della tragedia. Non è da escludere neanche la possibilità che il 42enne abbia perso il controllo dell’automobile per cause diverse da un problema di salute.

La tragedia si è verificata dopo che Angelo Lanna aveva lasciato la clinica, e le circostanze che lo avevano portato lì non sono ancora chiare. Non è noto se si stesse sottoponendo ad accertamenti programmati o se avesse avvertito qualche malessere che lo aveva spinto a cercare assistenza medica.

Dopo essere uscito dalla clinica, Lanna si è diretto verso la sua auto, ma è stato in grado di percorrere solo pochi metri prima che si verificasse l’incidente. Non è chiaro come sia accaduto l’incidente, ma la sua automobile è finita contro la rotatoria del parcheggio.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, e gli stessi operatori sanitari della clinica Pineta Grande sono intervenuti per cercare di salvare il 42enne. Una guardia giurata ha anche contribuito a rompere il vetro dell’auto per accedere alla vittima. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile salvare la vita di Angelo Lanna.

La famiglia della vittima ha sporto denuncia, e ora la Procura di Santa Maria Capua Vetere sta cercando di fare luce su quanto accaduto attraverso gli esami autoptici sul corpo del 42enne. La salma è attualmente sotto sequestro presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta, in attesa delle nomine dei periti per condurre ulteriori indagini sulla tragica morte di Angelo Lanna.