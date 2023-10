In un’operazione congiunta, i Carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia e del reggimento Campania hanno condotto controlli mirati su persone, veicoli e abitazioni di individui già noti alle forze dell’ordine. L’operazione, volta a contrastare il traffico di droga e l’illegalità stradale, ha portato a importanti risultati nella zona. Durante i controlli, i militari della sezione operativa della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno effettuato un sequestro di 100 grammi di marijuana in via Messigno, a Pompei. Allo stesso tempo, altri 100 grammi della stessa sostanza sono scoperti a Pimonte dai militari della stazione locale, in via San Sebastiano.

Oltre al sequestro della marijuana, durante le operazioni in strada, i Carabinieri hanno segnalato diversi giovani trovati in possesso di quantità minime di droga. Inoltre, sono avanzate denunce nei confronti di due conducenti, uno dei quali è denunciato per guida senza patente, mentre l’altro è accusato di appropriazione indebita di un veicolo.

L’operazione congiunta dei Carabinieri ha dimostrato il loro impegno costante nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nella zona. Il sequestro di 200 grammi di marijuana rappresenta un colpo significativo contro il traffico di droga locale, e le denunce per violazioni stradali contribuiscono a migliorare la sicurezza sulle strade.

Le indagini continuano al fine di identificare eventuali coinvolti nel traffico di droga e per garantire che chi infrange la legge sia punito in conformità con le normative vigenti.