La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo a causa di condizioni atmosferiche avverse che prevedono “venti localmente forti dai quadranti meridionali con raffiche e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate”. Questa allerta è programmata per entrare in vigore domani, venerdì 20 ottobre, alle 6 del mattino, e si concluderà alla stessa ora di sabato 21 ottobre.

In risposta a questa situazione meteo critica, la Protezione Civile ha raccomandato ai sindaci e alle autorità competenti di adottare le misure previste dai piani di protezione civile al fine di garantire la sicurezza della popolazione. In particolare, si sottolinea l’importanza di prendere provvedimenti per proteggere il verde pubblico e le strutture esposte agli effetti dei venti, tra cui le impalcature, la cartellonistica e gli impianti provvisori. Queste misure sono fondamentali per evitare danni e pericoli dovuti alle condizioni meteorologiche avverse.

Si invita inoltre la popolazione a prestare attenzione alle comunicazioni provenienti dalla sala operativa regionale, in quanto la situazione meteorologica potrebbe peggiorare ulteriormente. È fondamentale seguire attentamente le indicazioni e le disposizioni delle autorità competenti per garantire la massima sicurezza durante questo periodo di allerta meteo.