Nel cuore di Avellino, un uomo già noto alle forze dell’ordine è finito fermato in seguito a un inseguimento da parte degli agenti della Polizia. L’incidente ha avuto luogo in Piazza De Marsico ed è poi seguito da una serie di eventi che hanno portato all’identificazione e all’azione legale nei confronti dell’individuo. L’uomo, al volante di una Jeep Renegade con altre due persone a bordo, ha ignorato un segnale di arresto da parte degli agenti e ha scelto invece di tentare la fuga. Dopo aver abbandonato l’auto, ha cercato di fuggire a piedi, ma gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a fermarlo. Durante i successivi accertamenti, è emerso che l’uomo non aveva mai ottenuto una patente di guida.

Come risultato di questo episodio, l’uomo è denunciato per resistenza nei confronti delle forze dell’ordine, eccesso di velocità e guida senza patente. Il questore di Avellino, Nicolino Pepe, ha emesso un ordine di allontanamento dal capoluogo irpino per una durata di un anno e sei mesi nei confronti dell’individuo. Questa misura è adottata al fine di garantire la sicurezza pubblica e impedire eventuali comportamenti illegali futuri da parte dell’uomo.

Inoltre, è stata emessa una sanzione amministrativa nei confronti dell’agenzia automobilistica presso la quale il conducente aveva noleggiato l’auto. Questo dimostra l’importanza di garantire che le agenzie di noleggio verifichino attentamente i documenti dei conducenti prima di consegnare loro un veicolo.