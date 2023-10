Un’incursione criminale e una fuga mozzafiato hanno portato all’arresto di un individuo a Orta di Atella, dopo che aveva tentato di sfuggire alla polizia a bordo di un’auto rubata. Il veicolo, una Opel Astra, era stato utilizzato in una rapina avvenuta poche ore prima a Lusciano da un uomo armato e con il volto coperto.

La Fuga

L’uomo alla guida dell’Opel Astra non si è fermato all’alt della polizia, intraprendendo una pericolosa fuga per evitare l’arresto. Nel suo tentativo di scappare, ha speronato l’auto dei carabinieri, mettendo in pericolo la vita degli agenti.

Il Drammatico Epilogo

La fuga del sospettato è terminata pochi metri dopo, quando ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato nelle campagne circostanti. Nonostante l’incidente, l’uomo è riuscito a emergere dall’auto illeso ma è stato immediatamente bloccato e arrestato dalle autorità.

Le Accuse

L’uomo, un individuo di 42 anni proveniente da Crispano, è stato accompagnato ai domiciliari in attesa di rispondere delle accuse che gli sono state rivolte. Tra le accuse figurano ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di bene militare.

Continuano le Indagini

Le indagini sono ancora in corso e sono condotte dai carabinieri della Stazione di Teverola. Gli inquirenti cercano di raccogliere ulteriori dettagli sull’incidente e sulla rapina avvenuta a Lusciano prima dell’arresto dell’uomo.