Palestrina e Carchitti si trovano in uno stato di profondo shock a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto alle 22.40 di ieri, che ha causato la morte di una coppia di 38 anni, Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi. I due coniugi si trovavano a bordo di una Renault Clio quando, lungo la provinciale Carchitti, all’altezza del civico 23, si sono scontrati frontalmente con un’Audi A6 diretta verso la frazione. Le prime ricostruzioni suggeriscono che l’Audi viaggiasse ad alta velocità e non sia riuscita a prendere la curva, colpendo in pieno l’utilitaria.

Il marito e la moglie hanno perso la vita sul colpo, lasciando la comunità di Palestrina e Carchitti in uno stato di lutto profondo. Ciò che rende questa tragedia ancora più devastante è il fatto che i due avevano con loro i loro figli, di 5 e 10 anni, che sono ricoverati rispettivamente al Policlinico Gemelli e all’ospedale Bambino Gesù di Roma con ferite gravi, ma le loro vite non sono in pericolo.

Gli occupanti dell’Audi, due uomini di circa quarant’anni, uno residente in zona e l’altro di origine marocchina, sono stati trasportati al Policlinico di Roma Tor Vergata, ma le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palestrina e della stazione di San Cesareo, che hanno iniziato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La tragedia ha gettato un’ombra di dolore su tutta la comunità di Palestrina e Carchitti. Maurizio Ponzo, noto chef, era una figura molto rispettata e amata nella città, contribuendo al successo del Ristorante Il Giardino di Zagarolo. Era considerato un giovane talentuoso e apprezzato, appassionato del suo lavoro e sempre pronto a condividere la sua passione culinaria con gli altri. La moglie, Alessandra Corradi, era altrettanto amata a Palestrina, dove lavorava in uno studio di un commercialista nel centro della città. Entrambi erano conosciuti per la loro simpatia, generosità e professionalità.

La sindaca di Zagarolo, Emanuela Panzironi, ha commentato la tragedia, sottolineando quanto Maurizio abbia contribuito alla comunità e condiviso il suo talento culinario. La perdita di questa amata coppia lascerà un vuoto profondo nelle vite di coloro che li conoscevano e amavano. La comunità si unisce nel dolore e nell’affetto per i due coniugi e prega per una pronta guarigione dei loro figli, sperando che possano superare questa tragica esperienza con il sostegno di amici e familiari.