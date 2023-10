San Giovanni a Teduccio scosso da un agguato avvenuto ieri sera in via Comunale Ottaviano. Due individui a bordo di uno scooter hanno aperto il fuoco contro F.P., un uomo di 36 anni con precedenti penali limitati. Tuttavia, il coinvolgimento dell’uomo in relazioni con una famiglia nota per le sue presunte connessioni con la criminalità organizzata ha portato gli investigatori a privilegiare questa pista come possibile movente dell’attacco.

Il raid, che ha avuto luogo mentre F.P. camminava da solo, ha lasciato la vittima ferita da due proiettili, uno al torace e l’altro all’inguine. Fortunatamente, alcuni conoscenti hanno prontamente fornito assistenza e Pezzella è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare. I medici hanno eseguito un intervento chirurgico e si sono riservati la prognosi, ma le prime notizie indicano che l’uomo non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i poliziotti del commissariato di San Giovanni-Barra e gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Le indagini sono in corso per stabilire la dinamica dell’attacco, identificare i responsabili e comprendere i motivi che si nascondono dietro questa violenta aggressione.