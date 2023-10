Tenta di rapinare un anziano, poi lo aggredisce: arrestato minorenne straniero. È accaduto a Santa Maria a Vico, Caserta, nella tarda mattinata di oggi. Il ragazzino, della Sierra Leone, dopo aver seguito un 75enne che stava percorrendo a piedi via San Marco Trotti, lo ha avvicinato cercando di strappargli dalle mani il cellulare. Non riuscendo nel suo intento ha cominciato a colpirlo al volto con violenti schiaffi. La pattuglia della locale stazione dei carabinieri, in transito nella zona proprio in quel momento, è subito intervenuta soccorrendo l’anziano e bloccando il giovane che nel tentare la fuga ha aggredito i militari con calci, pugni, morsi e testate, rendendo necessario il supporto di una seconda pattuglia della vicina Stazione di San Felice a Cancello.

Il ragazzo, in forte stato di agitazione, è finito arrestato e accompagnato presso il centro di prima accoglienza per minori di Napoli – Colli Aminei, a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di lesioni, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e tentata rapina.