Si è spento all’età di 74 anni Vincenzo Pinto, giornalista di Torre Annunziata (Napoli), collaboratore dei quotidiani Il Mattino e La Gazzetta dello sport, attuale addetto stampa del Savoia, squadra della sua città che milita nel campionato di Eccellenza. Proprio il Savoia, nella gara odierna disputata a Nola è scesa in campo con il lutto al braccio e prima del fischio d’inizio è osservato un minuto di raccoglimento. Laureato in materie letterarie, a ricordare Pinto sui profili social del club oplontino, a nome della società, è stato il presidente onorario Nazario Matachione: “Oggi per noi è un giorno brutto e triste. Il vuoto è incolmabile e il pensiero dell’assenza straziante. Oggi ci lascia un pezzo importante di Torre Annunziata, di quella parte critica, fattiva e ottimista.

Il suo amore per il Savoia sconfinato, la sua passione sana, pulita e vincente. È stato per me un sostegno essenziale, un confronto utile e costruttivo, l’amico con cui fare quattro chiacchiere per mettere le cose a posto fra la confusione. Grande professionista, amante della sua città e della sua squadra”. I funerali di Vincenzo Pinto si terranno domani, alle ore 16, nella chiesa della Trinità a Torre Annunziata.