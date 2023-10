Un drammatico incidente ha avuto luogo a Avellino, in via Piave, quando una giovane donna incinta di 22 anni, originaria di Atripalda, è stata colpita da una sostanza acida che le ha causato ustioni al volto, alla testa e al torace. L’incidente è avvenuto mentre la ragazza stava entrando in un supermercato. il liquido contenente la sostanza acida sembra essere scivolato da un operaio impegnato in lavori edili all’interno di un edificio nelle vicinanze. L’operaio, che lavorava al terzo piano dell’edificio, avrebbe accidentalmente perso il contenitore in un momento sfortunato, proprio quando la giovane donna incinta stava transitando nelle vicinanze.

La vittima è immediatamente soccorsa da un’ambulanza del servizio sanitario 118 e trasportata all’ospedale Moscati, dove l’hanno sottoposta alle cure del caso e a tutti gli accertamenti diagnostici necessari. Nonostante l’intervento tempestivo, la sostanza acida le ha causato ustioni significative.

Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino hanno avviato approfondite indagini sulla vicenda al fine di ricostruire esattamente ciò che è accaduto. È riportato che l’operaio che ha fatto cadere la sostanza acida è anche coinvolto nell’incidente e avrebbe vissuto momenti di grande apprensione.

La polizia sta conducendo tutte le verifiche necessarie per comprendere le circostanze precise dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La sicurezza e la salute della giovane donna incinta sono al centro delle preoccupazioni di tutti, e le indagini proseguiranno per fare piena luce su questo incidente scioccante.

