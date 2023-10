Nella periferia di Villalago, un tranquillo pranzo presso un ristorante si è trasformato in un atto di scaltrezza e disonore da parte di una famiglia inglese. I fatti, immortalati dal sistema di videosorveglianza del locale, hanno sollevato un’indagine da parte dei carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, nella regione dell’Aquila. Il nucleo familiare, composto da due adulti, due bambini e una donna anziana, ha approfittato di un pranzo, arricchito da delizie culinarie locali e un buon vino abruzzese. Purtroppo, la loro visita al ristorante si è conclusa con una fuga spregiudicata, senza saldare un conto che si aggirava intorno ai 100 euro.

Sfruttando una distrazione del personale, la famiglia ha abbandonato il locale dopo essersi intrattenuta nel piazzale esterno, lasciando a bocca aperta il proprietario del ristorante, che ha immediatamente richiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di Scanno.

Grazie alle immagini acquisite dalla videosorveglianza, è stato possibile documentare ogni mossa della famiglia inglese, dall’arrivo improvvisato alla fuga senza pagare il dovuto. Le immagini hanno facilitato le attività investigative, consentendo di risalire alla proprietà del veicolo noleggiato dall’aeroporto grazie alla visione della targa.

Le autorità competenti hanno raccolto la denuncia del proprietario del ristorante e stanno attualmente conducendo un’indagine approfondita per risolvere questo spiacevole episodio. L’obiettivo è identificare e perseguire legalmente coloro che hanno commesso questo gesto di evasione. Si stanno utilizzando tutti i mezzi a disposizione per assicurare giustizia e prevenire simili comportamenti in futuro.