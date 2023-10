La Polizia di Napoli è attualmente impegnata in un’indagine riguardante il ferimento di un giovane, il quale è ora ricoverato nell’ospedale Villa Betania, situato nel quartiere Ponticelli della città. La vittima ha riportato una ferita al torace causata da un colpo d’arma da fuoco. Fortunatamente, al momento, non sembra essere in pericolo di vita. L’incidente sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio, ma le circostanze esatte e la dinamica dell’accaduto devono ancora essere chiarite. Il commissariato di San Giovanni ha avviato un’indagine al fine di fare luce su quanto accaduto.

Il ferimento da colpo d’arma da fuoco è un evento grave che richiede un’indagine accurata per determinare le responsabilità e le circostanze circostanti. Le forze dell’ordine stanno lavorando per raccogliere prove e testimonianze che possano aiutare a comprendere meglio l’incidente e portare alla giustizia chiunque sia coinvolto.