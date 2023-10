In una drammatica storia che ha avuto luogo all’alba, un giovane di soli 16 anni è finito arrestato per rapina dai Carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia. Questo giovane, nonostante la sua giovane età, aveva già alle spalle alcune questioni giudiziarie, ma questa volta è coinvolto in un reato di grave portata. La scena si è svolta quasi alle due del mattino in un bar situato in viale Europa, dove il giovane di 16 anni si trovava con un complice. Entrambi indossavano caschi integrali e vestiti scuri, e uno dei due era armato di una pistola. Hanno iniziato a minacciare i presenti, cercando di impossessarsi di oggetti preziosi, incasso in contanti e persino biglietti di “gratta e vinci”. Hanno preso centinaia di questi biglietti nel loro assalto.

Fortunatamente, i Carabinieri erano nelle vicinanze e hanno assistito a quanto stava accadendo. Sono intervenuti prontamente e sono riusciti a bloccare il giovane di 16 anni, mentre il suo complice è riuscito a fuggire in sella a uno scooter.

Nelle mani del giovane arrestato sono stati trovati 25 euro sottratti a uno dei clienti del bar, insieme a numerosi biglietti di “gratta e vinci” dal valore totale di 2910 euro.

Al momento, il giovane di 16 anni si trova nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di giudizio. Le indagini proseguono per rintracciare e catturare il suo complice fuggitivo.