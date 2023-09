Una storia che ha suscitato preoccupazione e scalpore riguarda il noto youtuber italiano, Cosimo Corrado, conosciuto anche come “Kazousan,” che è stato ritrovato ferito e rapinato a New York. Ecco cosa sappiamo finora.

La Scomparsa e il Ritrovamento

Cosimo Corrado, un giovane youtuber originario di Salerno, era scomparso durante il fine settimana a New York. La sua scomparsa è stata scoperta dopo che alcuni passanti hanno notato il suo corpo a terra, privo di sensi, completamente nudo. Sembrerebbe che il giovane sia stato aggredito alle spalle e rapinato da aggressori sconosciuti mentre si dirigeva verso il suo albergo.

I rapinatori avrebbero rubato il cellulare, il portafoglio e persino gli occhiali da vista di Cosimo, lasciandolo completamente indifeso. Fortunatamente, dei passanti hanno prontamente chiamato i soccorsi, e Cosimo è stato trasportato in un ospedale del New Jersey.

Le Condizioni di Cosimo

Nonostante lo shock subito e la terribile esperienza, sembra che le condizioni di Cosimo non siano gravi, e i medici non sembrano essere preoccupati per la sua salute. Il giovane ha avuto l’opportunità di parlare con i familiari rimasti in Italia e ha cercato di rassicurarli, nonostante fosse ancora molto scosso dall’incidente.

Indagini in Corso

Le autorità americane stanno continuando a indagare sulla vicenda per comprendere meglio cosa sia accaduto. Non è ancora chiaro se Cosimo sia stato colpito alla nuca dagli aggressori o se sia stato drogato prima di essere rapinato. Sarà il giovane stesso a fornire i dettagli dell’aggressione alle autorità quando si sarà ripreso completamente.

Sostegno Familiare e Amicale

La famiglia di Cosimo è volata negli Stati Uniti immediatamente dopo aver appreso della sua scomparsa, insieme a Samuele Mattei, conosciuto come “Captain Blazer,” un collega ed amico del giovane. L’allarme sulla scomparsa di Cosimo è stato lanciato dallo stesso Samuele attraverso un video su TikTok.

Contesto della Viaggio

Cosimo era in viaggio a New York per motivi di lavoro, doveva registrare un video pubblicitario. Tuttavia, il suo viaggio è stato interrotto da questa terribile esperienza che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei visitatori nella città di New York.