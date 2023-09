Giovedì scorso, nel punto vendita Ikea di Baronissi, Salerno, una tragedia ha scosso la comunità lavorativa e sollevato domande importanti sulla priorità dell’umanità rispetto al business. Un dipendente di un’appalto di vigilanza, Pasquale Maddaloni, è deceduto a causa di un malore poco prima dell’apertura del negozio al pubblico. Mentre i lavoratori erano sconvolti dalla notizia, le porte del negozio sono state aperte regolarmente, mettendo in evidenza l’assoluta priorità data alle vendite da parte di Ikea, senza alcuna considerazione per la sofferenza dei dipendenti.

Il Dolore della Comunità Lavorativa

Le segreterie provinciali di Filcams Cgil e Fisascat Cisl, insieme alla Cgil e alla Cisl di Salerno, hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Pasquale Maddaloni e la loro solidarietà alla sua famiglia. Tuttavia, hanno anche condannato fermamente l’atteggiamento insensibile di Ikea in questa circostanza. Dopo aver appreso della tragedia, le RSA del negozio hanno chiesto al management di posticipare di un’ora l’apertura al pubblico per consentire ai dipendenti di partecipare ai funerali del loro collega. Tuttavia, Ikea ha rifiutato questa richiesta, dimostrando una mancanza di umanità che ha sconvolto i lavoratori.

L’Assenza di Compassione

Il rifiuto di Ikea di concedere un semplice gesto di rispetto e umanità ha lasciato sbigottiti i lavoratori. Questo episodio ha evidenziato che, nonostante l’azienda si vantasse di prendersi cura dei propri dipendenti, in realtà sembra trattarli come semplici numeri nel bilancio aziendale. La giustificazione data da Ikea per il rifiuto è stata altrettanto scioccante: l’impossibilità di avvisare i clienti in tempo. Questo motivo non sembra adeguato quando si tratta di mostrare sensibilità verso la perdita di un dipendente.

La Priorità dell’Umanità sul Business

Questo tragico episodio è un esempio evidente di come Ikea abbia perso di vista l’umanità del lavoro e la dignità delle persone a favore del profitto. In un momento in cui la sicurezza sul lavoro e il benessere dei dipendenti dovrebbero essere prioritari, Ikea ha dimostrato di avere una scarsa considerazione per i propri lavoratori. Le organizzazioni sindacali hanno giustamente sottolineato l’importanza di mettere al centro dell’attenzione l’umanità del lavoro e la dignità delle persone, oltre al fatturato.