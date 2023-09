Il governo italiano ha dato il via libera al bonus carburante, una misura di sostegno destinata alle famiglie in difficoltà economica. Questo aiuto, del valore di circa 80 euro, sarà fornito a oltre 31.000 famiglie napoletane che si trovano in particolari condizioni di vulnerabilità. Il bonus verrà erogato tramite la “Carta dedicata a te”, già utilizzata per erogare aiuti alimentari a famiglie con un basso reddito.

Chi Beneficerà del Bonus Carburante

Questo bonus carburante sarà assegnato a famiglie che si trovano in situazioni economiche difficili e sarà distribuito tramite la “Carta dedicata a te”. In precedenza, questa carta aveva già elargito 382 euro a famiglie con un indice ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) fino a 15.000 euro. Tuttavia, coloro che già ricevono altre forme di sostegno al reddito saranno esclusi dalla Carta Acquisti e quindi dal bonus carburante.

L’Importo e l’Impatto Finanziario Complessivo

Nonostante il bonus carburante possa essere un aiuto significativo per le famiglie in difficoltà, l’importo totale destinato dal decreto per gli sconti su benzina e gasolio è di soli 100 milioni di euro. Questa cifra rappresenta solo lo 0,7% delle spese extra sostenute dagli italiani a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti, stimato in 14,7 miliardi di euro secondo il Codacons, un’associazione di consumatori.

Altre Misure del Decreto

Il decreto comprende anche altre misure di sostegno alle famiglie italiane. In totale, il decreto ha un valore complessivo di 1,3 miliardi di euro. Queste misure includono:

Sostegno per i Trasporti: Il decreto estende il sostegno ai trasporti pubblici attraverso il rifinanziamento del bonus per il trasporto pubblico locale, il cui esaurimento dei fondi aveva lasciato a mani vuote molti utenti.

Proroga degli Sconti in Bolletta: Il decreto prevede la proroga degli sconti in bolletta, tra cui l’azzeramento degli oneri generali del gas con IVA agevolata al 5% sul gas.

Contributo Straordinario per il Bonus Sociale Elettrico: Un contributo straordinario sarà erogato nel quarto trimestre ai titolari del bonus sociale elettrico, aumentando con il numero di componenti del nucleo familiare.

Rifinanziamento del Bonus Trasporti: Il bonus trasporti, rivolto a famiglie, studenti e lavoratori a basso reddito per l’acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico, sarà rifinanziato con un aumento di 12 milioni di euro per l’anno 2023.