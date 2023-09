L’Italia si prepara ad adottare nuove e severe misure per migliorare la sicurezza stradale, in risposta alle sempre più frequenti tragedie legate agli incidenti stradali. Il nuovo Codice della Strada, che è stato discusso nella conferenza Stato-regioni e dovrebbe approdare al Consiglio dei Ministri, porterà significativi cambiamenti per i conducenti italiani. Di seguito, esamineremo alcune delle principali novità che ci si aspetta possano essere implementate.

1. Sanzioni triplicate per l’uso del telefono cellulare durante la guida

Uno dei punti chiave del nuovo codice riguarda le sanzioni per chi guida parlando o chattando al telefono cellulare. La multa per questa infrazione potrebbe essere triplicata, arrivando fino a 1.600 euro. Inoltre, i punti detraibili dalla patente potrebbero aumentare fino a 10 per chi è recidivo. Questa misura mira a scoraggiare l’uso irresponsabile del telefono cellulare al volante, che rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali.

2. Controlli salivari per l’ebbrezza o l’uso di sostanze stupefacenti

Per affrontare il problema dell’ebbrezza alla guida e dell’uso di sostanze stupefacenti, il nuovo codice introdurrà controlli salivari immediati per i conducenti sospettati di essere sotto l’influenza di alcol o droghe. Questo strumento consentirà alle autorità di agire rapidamente per garantire che i conducenti non siano al volante in uno stato non idoneo.

3. Inasprimento delle sanzioni per l’eccesso di velocità

Anche le sanzioni per chi supera i limiti di velocità subiranno un inasprimento, sebbene i dettagli definitivi siano ancora in fase di elaborazione. Questo riflette l’obiettivo di scoraggiare comportamenti pericolosi che continuano a essere una minaccia sulla strada nonostante gli appelli per una guida responsabile.

4. Maggiori tutele per i ciclisti e piste ciclabili più sicure

Una novità importante nel nuovo codice riguarda anche una maggiore attenzione verso i ciclisti e la sicurezza sulle piste ciclabili. Questa misura mira a garantire una circolazione più sicura per chi utilizza la bicicletta, promuovendo al contempo una mobilità sostenibile.

5. Sospensione immediata della patente per infrazioni gravi

Il nuovo codice prevede anche la sospensione immediata della patente per chi guida con il cellulare o commette infrazioni pericolose. Questa misura è particolarmente dura per chi mette a rischio la vita degli altri utenti della strada. La sospensione durerà 20 giorni per la prima infrazione, con pene più severe per recidivi.

6. Revoca a vita della patente per reati particolarmente gravi

Una delle misure più estreme previste dal nuovo codice è la revoca a vita della patente per chi commette reati particolarmente gravi, come la guida sotto l’effetto di sostanze o l’ebbrezza. Questa sanzione estrema mira a contrastare comportamenti pericolosi sulla strada e a proteggere la vita degli utenti.