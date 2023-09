Il maltempo ha colpito la zona di Avellino e Salerno, causando una serie di disagi e interruzioni alla circolazione stradale. Uno degli incidenti più significativi è stato il crollo di un albero di grosso fusto sulla carreggiata del raccordo autostradale Avellino-Salerno, nelle vicinanze di Serino. Le forti raffiche di vento hanno contribuito al crollo dell’albero, che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. In totale, sono effettuati circa sessanta interventi per rimuovere alberi e rami caduti in varie parti del territorio a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

L’incidente ha comportato disagi significativi per la circolazione lungo il raccordo autostradale, causando ritardi e potenziali rischi per i conducenti. I comuni più colpiti da queste condizioni meteorologiche avverse includono Aiello del Sabato, Avellino, Chiusano San Domenico, Pratola Serra, Conza Della Campania, Calitri, Cesinali, Mercogliano, Serino e Atripalda.

Oltre al problema degli alberi caduti, sono segnalati anche crolli di calcinacci da un edificio lungo corso Vittorio Emanuele ad Avellino. Questi eventi sono un promemoria dei potenziali pericoli associati al maltempo, soprattutto quando le condizioni meteorologiche diventano estreme.