Una serata apparentemente tranquilla in un’abitazione di Pollena Trocchia è improvvisamente diventata un incubo quando una donna è stata terrorizzata dal suo ex compagno, un uomo di 39 anni, che ha minacciato di ucciderla. La storia è un triste esempio di stalking e violenza domestica che ha avuto un epilogo inquietante. Le notifiche sullo smartphone della donna hanno iniziato a squillare, e ogni messaggio che riceveva era un’ulteriore minaccia da parte del suo ex compagno. Quest’uomo, incapace di accettare la fine della loro relazione, aveva già minacciato la donna in passato, ma questa volta sembrava determinato a passare dalle parole ai fatti.

La paura della donna era palpabile, ma aveva sperato che le minacce fossero vuote. Purtroppo, questa volta il suo ex compagno ha mantenuto la promessa e si è presentato sotto casa sua. Il suo primo bersaglio è stata l’auto della vittima, forando tutti e quattro i pneumatici e distruggendo il parabrezza anteriore a pugni e calci.

Quando è arrivato davanti alla porta d’ingresso della donna, è diventato chiaro che stava cercando di passare oltre. La donna ha gridato e chiamato i carabinieri mentre cercava di tenere l’aggressore fuori. Fortunatamente, l’ultima barriera ha retto, e l’uomo è stato costretto a fuggire quando i carabinieri sono arrivati sulla scena.

I militari della locale Tenenza hanno parlato con la vittima e hanno subito iniziato la ricerca dell’aggressore. Incredibilmente, il 39enne è stato trovato e bloccato poco dopo, nella sua abitazione a Cercola, convinto di essere sfuggito all’arresto.

L’arrestato è ora detenuto nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La donna, fortunatamente, sta bene fisicamente, ma l’orrore che ha vissuto avrà sicuramente un impatto duraturo sulla sua vita. Sarà seguita da enti e associazioni competenti che possono offrire supporto psicologico e legale.