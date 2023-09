Vandalizzato il cantiere stradale aperto appena tre giorni fa. Accade a Torre del Greco (Napoli), dove il sindaco Luigi Mennella, insediatosi da tre mesi, parla di ”azioni di sabotaggio”, richiamando l’attenzione anche su altri episodi che avrebbero interessato l’azione della sua amministrazione: “Quelli che si stanno verificando da giugno sono episodi sistematici di sabotaggio – le parole del primo cittadino – Oramai ci siamo convinti che chi sta perpetrando queste azioni, diventate mirate e continue, deve avere maturato la convinzione che solo così si possa fermare l’azione della nostra amministrazione. Ebbene, se di questo sono convinti i ‘registi’ di queste azioni, stiano tranquilli: l’azione condotta dall’amministrazione comunale e volta a mettere fine a circa un decennio di profondo stallo, proseguirà, se è possibile ancora con maggiore vigore”.

Nello specifico, come racconta il sindaco, informato della vicenda dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Michele Polese, questa mattina gli operai incaricati di eseguire lavori di rifacimento del manto stradale nella prima parte di via Scappi, non distante dal casello autostradale, hanno trovato le transenne divelte e gettate su cumuli di terreno, insieme ad altri danneggiamenti. Prima di iniziare il turno di lavoro, gli addetti hanno dovuto sistemare la zona.