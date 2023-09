Una giornata di pellegrinaggio al Santuario di Montevergine, situato nella suggestiva località di Mercogliano, in provincia di Avellino, si è trasformata in un’esperienza spaventosa per tre persone a bordo di un pulmino adibito al trasporto di disabili. L’incidente ha visto il veicolo andare a fuoco lungo la strada statale 374 dir, che conduce al santuario, generando momenti di paura e tensione. Fortunatamente, le tre persone a bordo del pulmino sono riuscite a mettersi in salvo in tempo, evitando conseguenze fisiche. Tuttavia, l’incendio improvviso ha causato un notevole shock emotivo e paura tra i passeggeri, che hanno dovuto affrontare una situazione estremamente pericolosa.

L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno lavorato instancabilmente per spegnere le fiamme. La prontezza e la professionalità dei caschi rossi hanno scongiurato il peggio, contribuendo a limitare i danni causati dal rogo.

Non solo i vigili del fuoco hanno domato l’incendio del pulmino, ma hanno anche gestito un altro incendio che aveva interessato alcune sterpaglie lungo la strada, evitando così che le fiamme si propagassero ulteriormente.

L’incidente serve come promemoria dell’importanza della prontezza delle squadre di emergenza e della necessità di adottare misure preventive per prevenire tali incidenti. La sicurezza stradale e la protezione dei passeggeri sono di vitale importanza, soprattutto quando si tratta di veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità.