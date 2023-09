Nella notte, alle 4.30, i Vigili del Fuoco di Avellino sono chiamati a intervenire in via Caduti delle Forze dell’Ordine ad Atripalda, dove si era sviluppato un incendio che ha coinvolto un’autovettura parcheggiata. La situazione è complicata dal fatto che le fiamme hanno coinvolto anche un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze. I Vigili del Fuoco hanno prontamente raggiunto il luogo dell’incendio e sono riusciti a spegnere le fiamme che avevano avvolto il veicolo iniziale. È posta particolare attenzione a mettere in sicurezza l’intera area circostante, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente e causassero danni a ulteriori veicoli o strutture.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini sulla causa dell’incendio. È importante determinare se si tratti di un atto doloso o di un incidente accidentale.