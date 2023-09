Una drammatica aggressione ha scosso la tranquillità della zona periferica di Torre del Greco, nella provincia di Napoli. Una giovane quattordicenne è aggredita e ferita, innescando un’indagine delle forze dell’ordine per identificare i responsabili e chiarire la dinamica dei fatti. Gli eventi si sono svolti ieri sera in via Cappella degli Orefici, una tranquilla strada nella zona alta della città vesuviana. La giovane vittima, una sedicenne di soli 16 anni, ha riportato di essere stata affrontata e picchiata da un gruppo di individui, il cui numero e le cui identità sono ancora in fase di identificazione.

Dopo la segnalazione dell’aggressione, sono intervenuti prontamente i militari dell’Arma della locale stazione Capoluogo, che hanno trovato la giovane in condizioni precarie e visibilmente scossa dall’accaduto. Senza esitazione, la sedicenne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Le conseguenze dell’aggressione

I medici che hanno esaminato la giovane hanno diagnosticato lesioni che richiederanno un periodo di guarigione stimato in sette giorni. Sebbene le ferite non siano gravi, l’aggressione ha profondamente scosso la vittima e la sua famiglia, oltre a destare preoccupazione nella comunità locale.