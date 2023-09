Un tragico incidente stradale ha causato la temporanea chiusura della statale 145 ‘Sorrentina’ al km 3,550, situato nell’area di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Gli eventi che si sono verificati in questa tratta hanno portato alla perdita di una vita e al ferimento di un’altra persona, gettando nel caos il traffico locale e richiedendo l’intervento immediato delle autorità.

L’Incidente

Nel dettaglio, un’autovettura e una motocicletta si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Questo scontro ha avuto conseguenze tragiche, con una persona che ha perso la vita a causa dell’incidente e un’altra che è rimasta ferita. La polizia stradale e le forze dell’ordine hanno prontamente avviato un’indagine per stabilire le circostanze precise che hanno portato all’incidente.

Deviazioni del Traffico

L’incidente ha causato disagi significativi per il traffico veicolare nella zona. Per garantire la sicurezza pubblica e agevolare il lavoro delle autorità, è stata istituita una deviazione del traffico. Il flusso veicolare proveniente da Sorrento è stato deviato all’uscita obbligatoria di Gragnano, mentre i veicoli provenienti dall’Autostrada sono stati deviati all’uscita di Castellammare di Stabia. Queste misure sono state adottate per prevenire ulteriori incidenti e consentire alle squadre di emergenza di svolgere il loro lavoro in modo efficace.

Interventi delle Autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente le squadre di soccorso Anas, le forze dell’ordine e il personale del 118. Questi professionisti si sono impegnati per gestire l’emergenza e garantire il soccorso alle vittime. Inoltre, hanno lavorato incessantemente per ripristinare la normale circolazione sulla statale 145 ‘Sorrentina’ nel più breve tempo possibile.