Una tragedia ha scosso Sessa Aurunca, nel cuore del Casertano, quando una turista di 43 anni, residente a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, è finita investita e tragicamente uccisa da un’auto. L’incidente ha coinvolto un conducente di 68 anni originario di Pomigliano d’Arco, Napoli, che si è fermato immediatamente e ha chiamato i carabinieri, profondamente scosso dalla terribile fatalità. Secondo le prime dichiarazioni del conducente alla Compagnia di Sessa Aurunca, ha affermato di non aver visto la pedone mentre attraversava la statale Domiziana, in un punto privo di illuminazione pubblica. La vittima è finita colpita violentemente dalla vettura guidata dal 68enne, ed è deceduta quasi istantaneamente a causa delle gravi lesioni riportate.

L’apertura di un fascicolo per omicidio stradale da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere testimonia la gravità dell’incidente e l’importanza dell’indagine per chiarire le circostanze esatte dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Il conducente di 68 anni è iscritto nel registro degli indagati, come è prassi in casi di incidenti stradali mortali, al fine di condurre ulteriori indagini sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni in cui si è verificato.