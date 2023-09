Una donna anziana è caduta vittima di una truffa telefonica orchestrata da un giovane di 24 anni di Napoli, che ha fatto leva sull’affetto di una nonna per il suo nipote per rubarle ben 6mila euro. L’inganno è stato abilmente organizzato, coinvolgendo anche un corriere complice. Ecco come si è svolta la truffa.

Il Modo in Cui È Avvenuta la Truffa

La truffa è avvenuta il 25 maggio quando la donna anziana di 75 anni, residente a Vico Equense, è stata contattata telefonicamente da una persona che si è presentata come suo nipote. Questo falso “nipote” ha raccontato alla nonna che aveva bisogno di 6mila euro per l’acquisto di materiale informatico. La nonna, preoccupata per il benessere del suo nipote, ha acconsentito a fornire il denaro richiesto.

Successivamente, un finto corriere si è presentato a casa della donna in due occasioni, apparentemente per riscuotere i soldi. La vittima, nella prima occasione, ha consegnato 1.900 euro in contanti, mentre nella seconda tranche ha ceduto altri 4.100 euro, portando il totale a 6mila euro.

La Reazione delle Autorità

I carabinieri della compagnia di Sorrento sono stati informati dell’accaduto e hanno condotto un’indagine approfondita. Questa ha portato all’identificazione del giovane di 24 anni di Napoli come il principale autore della truffa. Le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza nella zona dell’abitazione dell’anziana donna hanno contribuito all’identificazione del truffatore.

Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’applicazione di un braccialetto elettronico su richiesta della Procura di Torre Annunziata. È accusato di truffa aggravata dalla vulnerabilità della vittima e dalla gravità del danno patrimoniale causato.

Ulteriori Indagini in Corso

Nonostante l’arresto del giovane, le indagini proseguono per identificare un secondo individuo che ha collaborato con lui per ingannare la donna e convincerla a pagare per un acquisto di materiale informatico che in realtà non esisteva. La truffa telefonica è un problema diffuso e le autorità cercano di identificare e perseguire i responsabili per proteggere le persone vulnerabili da questi inganni.