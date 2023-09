A San Basilio a Roma, la giornata di ieri è funestata da un evento tragico e scioccante quando, intorno alle 13.30, gli agenti della volante 19 della polizia di Stato hanno fatto una scoperta inquietante. Vicino a un edificio occupato in via Raffaele Costi, hanno notato un uomo all’interno di un carrello da supermercato. Tuttavia, ciò che sembrava un insolito ritrovamento si è rivelato essere qualcosa di ben più sinistro: il cadavere di un uomo di colore, la cui identità resta ancora sconosciuta.

La notizia ha scosso la comunità locale e ha richiamato alla mente un altro tragico episodio che ha scosso Roma solo due mesi fa: l’omicidio di Michelle Maria Causo. La giovane di 17 anni finì uccisa e il suo corpo posto anch’esso in un carrello da spesa, nel quartiere di Primavalle, sempre nella capitale italiana.

La macabra scoperta avvenne il pomeriggio del 28 giugno, quando il corpo senza vita di Michelle finì rinvenuto all’interno di un carrello accanto ai cassonetti, in via Stefano Borgia. La tragica scoperta si fece in seguito alla segnalazione di un passante che aveva notato un ragazzo trascinare un carrello dal quale gocciolava del sangue.

Le similitudini tra questi due casi non possono essere ignorate, e le autorità stanno ora conducendo un’indagine approfondita per scoprire la verità dietro a questi omicidi. La comunità è in preda all’angoscia e alla paura, mentre la polizia lavora instancabilmente per portare giustizia alle vittime e ai loro familiari.