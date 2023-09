Una notte di movida a Positano ha portato a una rissa violenta tra giovani poco prima delle 4 del mattino, all’uscita da un locale notturno. La lite è scoppiata per ragioni ancora sconosciute, ma due giovani sono finiti alle mani, e uno di loro ha subito gravi ferite, tra cui la perdita del lobo dell’orecchio sinistro a causa di un morso. Il giovane di 21 anni, originario di Vietri sul Mare, è trasportato d’urgenza al pronto soccorso del presidio ospedaliero Costa d’Amalfi, dove è sottoposto a intervento chirurgico per le ferite subite. Gli operatori sanitari hanno dovuto applicare numerosi punti di sutura, e il giovane ha poi ricevuto una prognosi di circa quaranta giorni per la guarigione completa.

L’aggressore, un giovane di 22 anni residente a Praiano, è arrestato dai carabinieri e dovrà rispondere di lesioni personali gravi. La gravità delle ferite inflitte durante la rissa sottolinea la serietà degli incidenti legati alla movida notturna e la necessità di mantenere il controllo e la calma durante le uscite serali.