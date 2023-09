Una tragedia ha scosso i residenti del quartiere Vomero ieri, quando una donna settantenne è stata travolta da un’automobile guidata da un uomo di 60 anni. Nonostante un disperato intervento chirurgico per cercare di salvarle la vita, le ferite riportate dalla vittima sono risultate fatali. L’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dalla rampa che conduce alla tangenziale, in una zona già tristemente famosa per gravi incidenti stradali.

La donna, una 81enne, ha riportato gravi fratture al bacino, alla tibia e al perone a seguito dell’impatto con l’automobile. Nonostante gli sforzi dei medici, che hanno cercato disperatamente di stabilizzare le sue condizioni, la vittima è purtroppo deceduta. Questo tragico episodio ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale in questa area.

Gli agenti della sezione Infortunistica, guidati dal capitano Antonio Muriano, hanno immediatamente iniziato a effettuare i rilievi necessari per stabilire le cause e le responsabilità di questo terribile incidente. La questione della sicurezza stradale in via Caldieri al Vomero è da tempo oggetto di preoccupazione da parte dei residenti. Questo incidente tragico ha portato alla ribalta l’urgente necessità di adottare misure atte a garantire una maggiore sicurezza su questa strada frequentemente percorso da automobilisti, pedoni e ciclisti.

Le autorità locali dovrebbero prendere seriamente in considerazione le richieste dei residenti e valutare l’implementazione di misure di sicurezza stradale adeguate, come l’installazione di semafori, attraversamenti pedonali sicuri o l’abbassamento dei limiti di velocità. È essenziale lavorare insieme per evitare tragedie simili in futuro e garantire la sicurezza di tutti coloro che utilizzano questa strada.