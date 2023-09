Il Bonus Trasporti 2023 rappresenta un’opportunità preziosa per coloro che utilizzano i mezzi pubblici, offrendo uno sconto significativo sull’acquisto di abbonamenti annuali o mensili. Tuttavia, per beneficiarne, è essenziale essere tempestivi e attenti alle scadenze. Ecco tutto ciò che devi sapere per ottenere questo vantaggio.

Il Click Day del 1° Ottobre

Domenica 1° ottobre rappresenta un’appuntamento importante per chi desidera beneficiare del Bonus Trasporti 2023. A partire dalle ore 8 del mattino, sarà possibile accedere alla piattaforma online dedicata per richiedere questo incentivo. Tuttavia, va sottolineato che le risorse sono limitate, e la disponibilità potrebbe esaurirsi rapidamente, come è accaduto nel mese precedente. Pertanto, è fondamentale essere pronti e organizzati per effettuare la richiesta tempestivamente.

L’Utilizzo del Bonus

Un aspetto importante da tenere presente è che il Bonus Trasporti deve essere utilizzato nel mese in cui è stato ottenuto. In caso contrario, verrà invalidato e rimesso a disposizione. Questo fatto ha portato all’attivazione di un nuovo Click Day il 1° ottobre, con risorse ancora più limitate rispetto a settembre. Pertanto, è essenziale essere pronti a inviare la richiesta il prima possibile.

Come Richiedere il Bonus

La procedura per richiedere il Bonus Trasporti è esclusivamente online. Ecco i passaggi da seguire:

Accedi al sito web dedicato del Ministero del Lavoro e del Ministero dei Trasporti al seguente link: www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Entra nell’area riservata “Entra come cittadino” utilizzando SPID o CIE.

Assicurati di avere a portata di mano il codice fiscale del beneficiario e le informazioni sul gestore del servizio di trasporto con cui intendi acquistare l’abbonamento. Quest’ultimo non potrà essere modificato una volta ottenuto il voucher.

Non è necessario presentare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee).

Requisiti per Ottenere il Bonus

Il Bonus Trasporti può essere richiesto da persone fisiche che, nel 2022, hanno avuto un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Può essere richiesto sia per sé stessi che per un minorenne a carico, ma non è cedibile a terzi.

Valore e Tipi di Abbonamenti Acquistabili

Il valore massimo del buono è di 60 euro, che possono essere scontati dall’acquisto di abbonamenti annuali, mensili o relativi a più mensilità per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o ferroviario nazionale. Si noti che non sono coperti dal bonus i servizi di prima classe o altre categorie premium.

Sul sito del Ministero dei Trasporti è disponibile un elenco aggiornato degli operatori attivi, catalogati per Comune e Regione, per facilitare la scelta del servizio di trasporto.

E se non si riesce ad ottenere il bonus a ottobre?

Il meccanismo del Click Day si ripeterà anche il 1° novembre, se ci saranno bonus inutilizzati. Successivamente, continuerà mensilmente fino all’esaurimento del budget totale messo a disposizione dal Governo. La speranza è che il Bonus Trasporti venga rifinanziato nella prossima legge di Bilancio per garantire ulteriori opportunità agli utenti dei mezzi pubblici.