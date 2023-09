Una convenzione siglata tra l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola e l’università degli studi di Napoli “Federico II”, cosi come già avvenuto lo scorso febbraio con l’Università Parthenope. L’essenza di questa convenzione si focalizza sul tirocinio, che si svolgerà in concomitanza con il percorso formativo, e sull’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato, requisito necessario per ottenere la qualifica di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Il presidente Felice Rainone ha evidenziato l’importanza di questo accordo, il quale “rappresenta un risultato di notevole rilevanza che testimonia la costante dedizione dell’Ordine nell’offrire supporto e assistenza agli studenti desiderosi di intraprendere la professione di Dottore Commercialista e promuove nel contempo la crescita professionale dei giovani nel nostro territorio. Questo impegno perdura nel tempo, come dimostra la firma di analoga convenzione con l’Università Parthenope – Dipartimento di Scienze Economiche Giuridiche Informatiche e Motorie (DiSEGIM), stipulata lo scorso febbraio”

Il testo integrale della convenzione è disponibile nell’area istituzionale del sito www.commercialisti.it, alla sezione “Norme e regolamenti” e sul sito dell’Odcec di Nola https://www.odcec-nola.it/convenzioni/ nella sezione Informative.