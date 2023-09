Un tragico incidente si è verificato lungo l’A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Vallesaccarda, in direzione Napoli, quando un camion Tir ha perso il carico di pomodori, provocando un caos stradale e un tamponamento a catena. L’incidente è avvenuto in una scenografia impressionante: gigantesche casse cariche di pomodori sono finite sull’asfalto, invadendo completamente la carreggiata e creando una situazione di pericolo per gli automobilisti che sopraggiungevano. La forza dell’impatto tra il Tir e la strada ha causato la dispersione dei pomodori in un mare di “oro rosso.”

Le vetture che seguivano il camion non hanno avuto il tempo di reagire e si sono tamponate a catena. Diversi veicoli sono coinvolti nell’incidente, ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze fisiche. La tempestiva risposta delle autorità e dei soccorritori ha contribuito a evitare ferite più gravi.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della Sottosezione di Grottaminarda della Polizia Stradale, che hanno lavorato per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. L’area è stata rapidamente messa in sicurezza, e i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati rimossi per consentire il ripristino della normale circolazione.

Tuttavia, nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori, l’incidente ha causato pesanti disagi per la circolazione lungo l’A16 Napoli-Canosa. La rimozione dei pomodori e dei veicoli coinvolti ha richiesto tempo, e il traffico è rimasto bloccato o rallentato per diverse ore.