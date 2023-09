Nola teatro di un evento che ha scosso la comunità locale. Gli agenti del Commissariato di Nola sono intervenuti in via Castellammare a Piazzolla, frazione di Nola, in risposta a una segnalazione di un’aggressione avvenuta in una corte privata. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno scoperto una situazione tesa e pericolosa. Un uomo era stato minacciato da suo fratello, il quale aveva impugnato un’ascia e un bastone con l’intento di estorcere qualcosa dalla vittima. Subito dopo la minaccia, l’indagato si era dileguato dalla scena.

Tuttavia, il sospettato è ritornato nei pressi dell’abitazione poco dopo. In un atto di violenza e vandalismo, ha tagliato frettolosamente gli pneumatici del veicolo di servizio con un coltello, cercando poi di fuggire. Nel suo tentativo di sottrarsi all’arresto, ha lanciato delle pietre contro gli operatori di polizia, cercando persino di ostacolarli rovesciando dei cassonetti della spazzatura.

La situazione è rapidamente degenerata, richiedendo il supporto dei militari dei Carabinieri di Piazzolla. Con un intervento coordinato, il sospettato è stato bloccato in via Parrocchia. Al momento del suo arresto, è stato trovato in possesso di due coltelli e 3 petardi, aumentando la pericolosità della situazione.

Come risultato di questi atti violenti e criminosi, un uomo di 61 anni, residente a Nola e con un passato segnato da precedenti penali, è stato tratto in arresto. Gli addebiti contro di lui includono tentata estorsione, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.