Nella notte romana, alle 4:45 circa, un tragico incidente ha scosso la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare tra le uscite Aurelia e Pisana. Due vite sono finite repentinamente interrotte, marito e moglie peruviani, rispettivamente di 44 e 36 anni, viaggiavano a bordo di una Opel Meriva, e purtroppo sono deceduti sul colpo. Nonostante il disperato tentativo degli operatori del 118 di rianimarli dopo l’estrazione dai rottami della vettura da parte dei vigili del fuoco, le loro vite si sono spezzate in un tragico attimo. La tragedia ha lasciato una famiglia in lutto e un dolore palpabile nella comunità locale.

L’incidente ha coinvolto l’Opel Meriva e un taxi del 3570 che sopraggiungeva nella stessa corsia. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale di Settebagni, l’utilitaria si è improvvisamente fermata sulla corsia centrale, risultando in un violento tamponamento da parte del taxi. Il conducente del taxi, 53 anni, è stato portato in ospedale sotto choc, ma fortunatamente illeso. Al momento, risulta negativo all’alcol test, ma si attendono i risultati del droga-test per una comprensione completa dell’accaduto.

La coppia peruviana stava tornando a casa da una serata trascorsa con dei parenti, mentre i loro due figli, un maschio e una femminuccia di 9 e 11 anni, li attendevano ansiosamente nella loro abitazione in zona Torre Gaia.

L’incidente ha scatenato un’inchiesta per determinare le cause precise dell’incidente. È ancora un mistero perché la Opel Meriva guidata dal 44enne si sia fermata in mezzo alla strada. Le ipotesi iniziali includono un possibile guasto tecnico o la mancanza di carburante. Sul luogo dell’incidente, la Polizia stradale ha dovuto canalizzare il traffico deviandolo attraverso l’autogrill più vicino.

Fortunatamente, la passeggera presente sul taxi è rimasta illesa. Era una turista diretta all’aeroporto di Fiumicino per prendere un volo, e fortunatamente è stata portata a destinazione da un’altra auto bianca.