Nella scorsa notte, due filiali della Compass, una a Portici e l’altra a Torre del Greco, entrambe in provincia di Napoli, sono state oggetto di furti. Le autorità stanno attualmente indagando su questi crimini, che sembrano condividere lo stesso modus operandi. Entrambe le filiali hanno subito l’accesso forzato da parte dei ladri, che sono riusciti ad entrare ed a portare via un ammontare di denaro ancora da quantificare. Questo articolo esplorerà i dettagli noti finora e l’attuale stato delle indagini.

I Furti:

I furti si sono verificati nella filiale Compass in via Giordano a Portici e nella filiale in via Vittorio Veneto a Torre del Greco durante la notte precedente. I ladri hanno fatto ingresso forzato all’interno delle strutture, apparentemente utilizzando lo stesso modus operandi. Una volta all’interno, hanno preso di mira la cassa, portando via una quantità di denaro non ancora precisata.

La Risposta delle Autorità:

Dopo essere stati allertati, gli agenti del commissariato Portici – Ercolano sono immediatamente intervenuti presso la filiale di Portici per iniziare le indagini. Allo stesso tempo, le autorità stanno indagando sul furto avvenuto a Torre del Greco per cercare collegamenti o somiglianze tra i due casi. La polizia si sta impegnando per ricostruire la dinamica dei furti e identificare i responsabili.