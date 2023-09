Una tragica notizia ha scosso la comunità religiosa e la Diocesi di Prato: ieri una suora della Congregazione delle Catechiste del Sacro Cuore si è tolta la vita nella sede della comunità a Galciana. La Diocesi di Prato ha espresso profondo dolore e sgomento per questa perdita. La suora, una donna di quarant’anni di origine indiana, è stata trovata senza vita nella sua camera. La madre superiora e il parroco di Galciana, don Luca Rosati, sono stati allertati dalla comunità religiosa poiché la suora non rispondeva alle chiamate e si era isolata nella sua stanza dalla sera precedente. Dopo aver forzato la porta, hanno fatto la tragica scoperta.

Le autorità e i soccorsi sono stati immediatamente chiamati, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della suora. La comunità religiosa delle Catechiste del Sacro Cuore era appena tornata a Galciana dopo aver partecipato agli esercizi spirituali presso la Casa generalizia a Roma. La tragedia è avvenuta in modo improvviso, e nulla lasciava presagire agli altri membri della comunità ciò che sarebbe accaduto.

La giovane suora era in servizio a Galciana da circa un anno e mezzo. Don Luca Rosati ha commentato il tragico evento dicendo che si è trattato di un gesto estremo e inaspettato che ha lasciato tutti sgomenti. La comunità parrocchiale e religiosa è profondamente addolorata e afflitta da questa perdita, e si unisce nella preghiera per la suora e per la sua famiglia. La Diocesi di Prato ha espresso la sua vicinanza e solidarietà in questo momento di dolore.