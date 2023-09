Nella notte, intorno alle 2:30, la tranquillità di Casalnuovo è stata turbata da una sparatoria che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine locali. I carabinieri della tenenza di Casalnuovo e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti tempestivamente in via Pigna per indagare sull’incidente. Gli agenti hanno repertato sette bossoli di due differenti calibri in strada, fornendo così le prime prove materiali dell’accaduto. Fortunatamente, al momento dell’incidente non sono stati riportati feriti e non risultano danni significativi.

Tuttavia, l’episodio ha sollevato preoccupazione nella comunità locale, che chiede risposte sulla natura dell’incidente e sulle motivazioni che hanno portato agli spari.

Le indagini sono attualmente in corso, e le forze dell’ordine stanno lavorando diligentemente per gettare luce sulla dinamica e la matrice di questo evento. Questo comprende interviste ai testimoni oculari, l’analisi delle prove balistiche e l’esame delle telecamere di sicurezza nella zona, nel tentativo di identificare chi ha sparato e quali fossero le circostanze scatenanti.