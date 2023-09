Ad Acerra, nella piazza Grazia Deledda, si è verificato un violento episodio che ha scosso la comunità locale. Un uomo di 34 anni è rimasto ferito da un proiettile al braccio sinistro in una sparatoria avvenuta nelle prime ore del mattino. I fatti hanno preso una piega drammatica quando uomini sconosciuti a bordo di uno scooter hanno aperto il fuoco, colpendo l’uomo in modo apparentemente mirato. I responsabili della sparatoria sono fuggiti rapidamente dalla scena prima che potessero essere identificati o catturati.

Il ferito è immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. Le sue condizioni sono stabili e non sembrano essere in pericolo di vita, ma gli inquirenti stanno ancora cercando di determinare la gravità delle ferite e se ci sono conseguenze a lungo termine per la vittima.

Le indagini sono attualmente in corso, con i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che lavorano per ricostruire la dinamica dell’attacco e i motivi che hanno portato a questo episodio di violenza. Si stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza nelle vicinanze per ottenere quante più informazioni possibili sulle persone coinvolte e sullo scooter utilizzato nella fuga.

La comunità di Acerra è rimasta scioccata da questo incidente, e i residenti esprimono preoccupazione per la sicurezza pubblica nella zona. Le autorità stanno assicurando alla popolazione che stanno facendo tutto il possibile per portare i responsabili di questa sparatoria davanti alla giustizia e ripristinare la tranquillità nella comunità.

Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della vittima o sul motivo specifico di questa sparatoria.