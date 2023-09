Una tranquilla serata a Villaricca si è trasformata in un incubo per un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, quando è stato inseguito da un gruppo di individui infuriati armati di mazze da baseball. L’evento ha avuto inizio quando l’uomo è sorpreso a spacciare droga di fronte a un bar in corso Europa. La sua audacia apparentemente incosciente ha scatenato l’ira di coloro che lo hanno sorpreso. Sfuggendo agli inseguitori, l’uomo è riuscito a raggiungere a fatica la stazione dei carabinieri di Villaricca, a pochi passi dal luogo dell’incidente. Era chiaro che aveva urgente bisogno di aiuto, temendo per la sua vita. Tuttavia, quando ha cercato rifugio presso i carabinieri, non aveva idea di quanto sarebbe stata inaspettata la svolta della situazione.

I militari della sezione radiomobile, sorpresi dalla scena, hanno immediatamente chiesto spiegazioni all’uomo. Quest’ultimo ha raccontato la sua disavventura: era stato inseguito da un gruppo di cinque uomini, armati di mazze da baseball, che lo avevano preso di mira dopo averlo scoperto mentre spacciava droga davanti al locale.

Tuttavia, quando i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione, hanno fatto una scoperta sorprendente. Sulla persona dell’uomo sono stati trovati due dosi di cocaina e la somma di 750 euro in contanti. La situazione ha preso una svolta inaspettata, e l’uomo che cercava rifugio è diventato il soggetto di un’indagine da parte delle forze dell’ordine.

Nonostante sia riuscito a sfuggire agli inseguitori che minacciavano la sua incolumità, l’uomo non è riuscito a eludere l’attenzione delle autorità. Di fronte alle prove della detenzione di droga, è stato denunciato per spaccio.