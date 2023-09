Un 53enne di Napoli arrestato dalla polizia dopo essere colto in flagrante durante un tentativo di furto in un negozio. Gli agenti del Commissariato locale stavano conducendo un servizio di controllo del territorio quando sono allertati da una segnalazione riguardante un uomo che stava cercando di forzare la saracinesca di un esercizio commerciale situato in via San Martino. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato che la serranda del negozio era aperta e hanno avvistato un uomo che, alla loro vista, ha abbandonato un cassetto contenente alcune monete e si è rifugiato all’interno del locale cercando di sfuggire all’arresto. Tuttavia, la polizia è rapida nell’agire, e il 53enne napoletano è finito arrestato sul posto.

L’uomo è accusato di furto aggravato e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Inoltre, gli agenti hanno proceduto al sequestro del cassetto contenente le monete e degli attrezzi utilizzati per lo scasso.