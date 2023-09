L’Italia si trova attualmente ad affrontare una grave crisi dei prezzi e un’inarrestabile ondata di inflazione, una situazione che sta colpendo duramente migliaia di cittadini italiani, in particolare coloro con redditi più bassi che faticano ad acquistare beni di prima necessità. Per affrontare questa emergenza, il governo italiano ha introdotto una misura chiave: la Social Card, ora ribattezzata “Dedicata a te.”

La Social Card: un Sostegno Finanziario per i Cittadini

La Social Card, emessa da Poste Italiane, rappresenta un mezzo concreto per aiutare i cittadini italiani ad affrontare la crisi dei prezzi. Questa carta fornisce un accredito automatico di 382 euro ai suoi titolari. Tuttavia, a differenza delle versioni precedenti, questo accredito è erogato in via straordinaria e una tantum, sottolineando l’eccezionalità della situazione economica attuale.

Il governo ha riservato la Social Card a tutti i cittadini italiani con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro, purché fossero regolarmente iscritti all’anagrafe. Per richiedere questa carta, i cittadini interessati hanno dovuto recarsi direttamente presso un ufficio postale.

La Prospettiva di un Ulteriore Sostegno

La Social Card, la cui fase di richiesta si è appena conclusa, potrebbe presto diventare ancora più preziosa per i cittadini italiani. Con l’aumento costante dei prezzi della benzina, il governo sta valutando l’idea di stanziare un ulteriore accredito sulla carta, questa volta di 80 euro. Questo bonus aggiuntivo sarebbe destinato esclusivamente ai cittadini che utilizzano la carta per rifornirsi di carburante presso le stazioni di servizio in tutto il territorio italiano, sia per la benzina che per il diesel.

Per avere conferme ufficiali su questa ulteriore misura di sostegno, sarà necessario attendere le prossime settimane, quando il governo presenterà la prossima manovra di bilancio e le relative misure. Questa potrebbe rappresentare una boccata d’aria per le famiglie italiane che faticano a far fronte ai crescenti costi dei carburanti, offrendo un sollievo finanziario in un momento di incertezza economica.