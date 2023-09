Nel contesto di un’operazione di sicurezza, i Carabinieri della Compagnia di Caivano, in provincia di Napoli, unitamente ai Carabinieri del Radiomobile di Napoli e al Reggimento Campania, hanno sventato un tentativo di creare una piazza di spaccio e hanno denunciato un individuo di 43 anni. Durante una perquisizione, le forze dell’ordine hanno colto il 43enne nel tentativo di allestire una piazza di spaccio al terzo piano di una palazzina situata nel rione Bronx. Il fatto che il lavoro fosse in corso suggerisce che la struttura stesse per diventare operativa nel commercio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione, sono sequestrate due telecamere in alta definizione, 100 metri di filo, un registratore video digitale (DVR), un tester e una televisione, insieme a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. È evidente che l’appartamento stava venendo adattato per fungere da base logistica per lo smercio di stupefacenti.

Grazie all’intervento tempestivo delle autorità, la piazza di spaccio è smantellata prima ancora che potesse diventare operativa nel suo intento criminale. Inoltre, è emerso che le telecamere installate erano collegate abusivamente alla rete elettrica, configurando un ulteriore reato.

L’uomo è denunciato per vari reati, tra cui danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e furto di energia elettrica. L’azione delle forze dell’ordine ha contribuito a mantenere la sicurezza pubblica e a prevenire il potenziale aumento del traffico di droga e delle attività criminali nella zona.