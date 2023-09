Un tentativo di truffa in cui un individuo si è fatto passare per un carabiniere in borghese per estorcere denaro a un’anziana è stato sventato grazie alla pronta reazione della vittima e all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. L’incidente ha avuto luogo nella città di Avellino, dove un giovane truffatore ha cercato di approfittare dell’ingenuità di un’anziana residente. L’anziana è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è qualificato come un carabiniere in borghese. L’uomo ha affermato che suo figlio era coinvolto in un incidente stradale e che, per evitare il carcere, era necessario consegnare immediatamente ottomila euro come cauzione. Inoltre, il truffatore ha minacciato conseguenze legali se l’anziana non avesse adempiuto alla richiesta.

Fortunatamente, l’anziana ha reagito con prontezza e intuito che qualcosa non andava. Invece di cedere alla richiesta del truffatore, ha contattato il numero di emergenza 113 della Polizia di Stato per segnalare l’accaduto.

Una pattuglia di agenti è stata inviata immediatamente sul posto in via Oliviero, l’indirizzo dell’anziana. Sulle premesse, gli agenti hanno arrestato in flagranza un giovane di 19 anni, originario di Napoli, che stava ancora cercando di ingannare la vittima.

Purtroppo, la complice del truffatore è riuscita a fuggire e al momento risulta essere ancora latitante. Le indagini sono in corso per individuare e arrestare anche questa persona.

Il giovane truffatore arrestato è comparso di fronte al Giudice per l’udienza di convalida al Tribunale di Avellino. Nonostante la richiesta del PM di applicare gli arresti domiciliari, il giudice ha deciso di scarcerare l’indagato e di imporgli l’obbligo di firma e di dimora nel comune di Napoli.