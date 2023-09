Un tragico incidente stradale ha scosso Caserta, con la perdita della vita di un giovane motociclista di 26 anni di nome Marco Dongu, residente a San Nicola la Strada. L’incidente è avvenuto sulla Variante Anas, all’uscita di Tuoro, quando la motocicletta guidata da Marco è entrata in collisione con una Volante della polizia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane era alla guida di una Yamaha R1 mercoledì sera quando si è verificato l’impatto con l’auto della polizia. Sebbene le indagini siano ancora in corso, sembra che l’auto della polizia abbia effettuato un’inversione ad “u” per intervenire su una rapina in corso, e l’incidente mortale è avvenuto con la moto che sopraggiungeva.

Marco Dongu era una figura molto conosciuta in città e aveva collaborato con una testata giornalistica locale chiamata GoldwebTv. Inoltre, era stato candidato a sostegno del candidato sindaco Pio Del Gaudio nelle ultime elezioni comunali.

Purtroppo, i soccorsi per Marco sono stati inutili, e il magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della salma per eseguire l’autopsia e stabilire le esatte cause della morte. L’agente di polizia alla guida della Volante sarà indagato per omicidio stradale, un atto dovuto nell’ambito di incidenti gravi come questo.

L’incidente mortale è attualmente oggetto di un’indagine da parte dei carabinieri di Caserta. La notizia ha scosso profondamente la comunità, e il padre di Marco Dongu, un vigile del fuoco, ha ricevuto messaggi di cordoglio e supporto dal comando casertano.