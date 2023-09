È venuto a mancare l’archeologa Caterina Cicirelli funzionario della Sovrintendenza Archeologica di Pompei, donna tenace e professionista seria, di poche parole, dove ha messo firme importanti su siti archeologici che ne parlano in tutto il mondo come a Longola (Villaggio Protostorico di Poggiomarino) le Ville di Cava Ranieri (Terzigno) e le ville di Ottaviano, (quella del Console ai Seggiari, del Pensatore in via Valle delle Delizie, del Boscariello, dei Librai ed altri, se un giorno viene alla luce la Villa degli Ottavi è stato fondamentale anche il suo contributo (vedi Capitello dell’Imperatore).

Non mancano i tanti vincoli archeologici messi su proprietà private da come si può vedere dalla mappa Archeologica del Comune di Ottaviano. Di sicuro ha lasciato qualcosa di buono per le future generazioni.

*Biologo Naturalista