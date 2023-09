Mentre il calendario segna già il secondo fine settimana di settembre, l’estate sembra rifiutarsi categoricamente di abbandonare la scena. Un’eccezionale ondata di calore, ben al di sopra delle temperature medie stagionali, sta coinvolgendo gran parte dell’Europa, regalando la sensazione che ci troviamo ancora nel cuore del mese di luglio.

L’Anticiclone Africano che Sta Dando il Tono

Il responsabile di questa calura estiva è un anticiclone africano, una massa di aria calda e secca proveniente dal continente africano. Questa fase anticiclonica, in parte già attiva sulla penisola, sta portando lunghe giornate di sole e un clima che ricorda da vicino quello del trimestre estivo. Le temperature si attestano a circa 5-6°C al di sopra della media per il periodo, creando una sensazione di estrema calura.

Ma non è solo l’Italia a subire questa eccezionale ondata di calore. In tutta Europa, le temperature sono complessivamente circa 12°C più alte del normale per questa stagione. Questo caldo anomalo si estende fino alla Finlandia, alle Repubbliche Baltiche, alla Francia, alla Germania e persino al Regno Unito, dove Londra ha raggiunto temperature di 30-31 gradi, un evento raro nel mese di settembre e incredibile da osservare.

L’Uragano Mediterraneo e il Sud Italia

Nel frattempo, al Sud, un uragano mediterraneo continua a svilupparsi tra il Mar Ionio e il Mar Libico, coinvolgendo non solo la Grecia ma anche parti della Calabria Ionica e della Sicilia. Questa situazione sta portando temperature massime che si attestano intorno ai 23-34°C, temperature che di solito si vedono a settembre solo come minime. Si tratta di un’anomalia evidente, con un caldo record al nord e instabilità al sud.

Tuttavia, la situazione sta gradualmente cambiando. Domenica, l’uragano si sposterà verso la Libia, portando con sé i fenomeni autunnali dovuti all’uragano anche in queste regioni meridionali. Il Sud Italia potrà finalmente godere di cieli sereni.

Le Previsioni per le Regioni Italiane

Guardando alle previsioni per le diverse regioni italiane, è evidente che solo l’estremo Sud (Calabria ionica e Sicilia) vedrà ancora condizioni di maltempo fino a sabato 9 settembre, quando l’uragano si sposterà verso la Libia. Le temperature non raggiungeranno valori record per settembre, ma si manterranno comunque intorno ai 33°C.

Al Centro-Nord, invece, si toccheranno picchi di 35-36 gradi in Toscana, 34 gradi nella Pianura Padana, nell’Umbria, nel Lazio e in Sardegna. Per chi può permetterselo, queste condizioni rappresentano un’opportunità ideale per una vacanza settembrina, con giornate calde e soleggiate e notti fresche e ventilate.

Cosa Ci Riserva il Weekend del 9-10 Settembre

Il prossimo fine settimana, l’alta pressione riprenderà il controllo anche nel Sud Italia, portando un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche. Saranno presenti deboli addensamenti e un po’ di vento in Sicilia, ma in generale, l’estate e il caldo persistiranno dalle Alpi alla Sicilia. Le precipitazioni saranno scarse o addirittura assenti fino al 13 settembre, quando secondo i meteorologi, potrebbe finalmente verificarsi un cambiamento nella situazione.