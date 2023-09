L’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta dalla Guardia di Finanza di Caserta ha portato a risultati significativi con il sequestro di ingenti quantità di droga e l’arresto di due persone coinvolte in coltivazioni illegali. In particolare, sono sequestrate ben 190 kg di sostanze stupefacenti e scoperte tre piantagioni di droga in diverse località.

Le operazioni antidroga sono condotte nelle località di Casaluce, Macerata Campania e Marcianise grazie alla sinergia operativa tra le componenti territoriali e aeronavali della Guardia di Finanza. Questa collaborazione ha permesso l’utilizzo di moderne apparecchiature aeree nel corso delle indagini preventive e repressive per contrastare il traffico illegale di droga.

Nel dettaglio, le operazioni sono le seguenti:

Casaluce: I militari del Gruppo di Aversa hanno individuato una coltivazione di “cannabis indica” contenente 226 piante, con un’altezza di circa un metro, e numerosi attrezzi utilizzati per la coltivazione. Dopo l’analisi delle piante, è emerso che la sostanza aveva un contenuto di Thc superiore al limite consentito. È sequestrata una quantità complessiva di circa 46 kg di “marijuana”.

Macerata Campania: I Baschi Verdi del Gruppo di Caserta hanno scoperto e sequestrato una piantagione di cannabis composta da 523 piante, di cui 13 di notevole peso. Inoltre, all’interno di un laboratorio adiacente, sono stati trovati 140 kg di sostanza stupefacente di tipo cannabis e 195 gr di sostanza stupefacente di tipo hashish.