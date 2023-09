La polizia di Stato sta attualmente conducendo un’indagine sulla morte di un uomo di 55 anni, trovato senza vita nella sua abitazione alle Palazzine Popolari di via Saporito ad Aversa. La scoperta è avvenuta in circostanze sospette, poiché il corpo presentava numerose ferite da taglio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di Aversa, insieme agli specialisti della Scientifica di Caserta e agli investigatori della Squadra Mobile della Questura. La vittima, un uomo con precedenti penali legati a reati contro il patrimonio, è ritrovata con evidenti segni di violenza sul corpo.

Le indagini sono attualmente in corso, e gli inquirenti stanno esaminando ogni possibile pista. Tuttavia, in base alle prime ipotesi investigative e al numero di ferite riscontrate sul corpo, si sta considerando la possibilità che si tratti di un omicidio.

A scoprire il cadavere sono stati i vigili del fuoco, chiamati sul posto dai parenti preoccupati che non riuscivano a mettersi in contatto con il 55enne. I pompieri sono intervenuti forzando la porta di ingresso e hanno fatto la tragica scoperta, trovando l’uomo riverso a terra in una pozza di sangue.

L’indagine è in una fase preliminare e richiederà ulteriori approfondimenti per determinare le circostanze esatte della morte e identificare eventuali sospettati.